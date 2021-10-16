السيسي يتطرق لقضية التأمينات والمعاشات: «الفلوس دي لازم تدفع»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتحمل مسؤولية المواطنين أمام الله عز وجل مثلما يحاسب رب الأسرة عن رعيته، مضيفا: «ربنا خلاني مسؤول عن البلد زي رب الأسرة ما هو مسؤول عن الأسرة، رب الأسرة مسؤول قدام الله عن الناس، وكل ما يعملهم هيبقى ليه أجر.. هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وكل واحد هيقابل ربنا، وأنا زيي باقي البشر هقابله وأتمنى يكون اللقاء طيب».

السيسي متحدثا عن قضية التأمين والمعاشات: «إحنا شركاء مع بعض.. وبحطكم في الصورة»

وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة: «رب الأسرة يحسب الموارد، والأموال، وأنا بتكلم معكم لأننا شركاء مع بعض، وبيت واحد وبحطكم في الصورة، وعايزين نشوف مع بعض كويس، مش أنا بس اللي شايف، وأنا هقول على قضايا كانت موجودة مكنتوش تسمعوا عنها، مثل قضية التأمين والمعاشات، وكان اللي بيحصل إن الناس تطالب بحقها والفلوس اللي أخدتها البلد.. صحيح.. إجراء اتعمل سواء صح أو غلط.. ولكن المعاشات دي لازم تدفع».

وتابع: «كل الدنيا بتعمل المعاش بناء على إن المواطن بيشتغل مدة زمنية، يستقطع من الأجر جزء يدخل في صناديق استثمار يدر عوائدًا، ولما تخرج معاش تاخد مستحاقتك كل شهر، والكلام ده كان معمول في مصر بناء على المرتب الأساسي وكتير من أصحاب المهن بيحطوا جزء ضئيل من المستحقات دي، لأن اللي بيشتغل وبيقبض بيهمه إنه ياخد أكبر حجم من الأموال في إيده، ولكنه بعد 20 أو 30 سنة يجد مستحقات المعاش قليلة».

السيسي: 9 ملايين يحصلون على 180 مليار جنيه معاشات سنويا

وأوضح: «القضية دي كانت موجودة في مصر بدراسات جيدة، ولكن في النهاية الرقم اللي هيتاخد لا يعيش الناس، والنقطة الثانية أن هذه الدراسات أجريت على أعمار قصيرة، ونتيجة التطور في الصحة ارتفع متوسط الأعمال، وهذا مكانش معمول في الدراسات الاكتوارية، لأنه يضع في حسابه أن يديك معاش 20 سنة، وأكتر من كدة مفيش، ولكن الدولة وجدت إن المبلغ المستحق للمعاشات 180 مليار جنيه سنويا، تدفعه من ميزانية الدولة لـ9 ملايين مستحقين للمعاشات، نتيجة إن الموضوع أُهدر.. لكن لما لقينا المشكلة بالحجم الكبير ده تصدينا لها، ونخلص الموضوع ده لغاية 2052».

وأكد: «المطلوب دلوقتي إننا لما نعمل دراستنا، ننتبه لهذا الأمر، ومنكررهاش».