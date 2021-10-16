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السيسي: «تقنين أوضاع المخالفات شرعنة لغلطك علشان تحس إنك آمن»

كتب:

نرمين عفيفي
01:41 م | السبت 16 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العمل على إنشاء مليون وحدة سكنية أخرى بخلاف الـ500 ألف وحدة التي أعلنت الحكومة عنها، مؤكدا على أنه لا يمكنه تحمل فكرة أن يعيش أحد في العشوائيات، موضحا أنه يمشي على محور جيهان السادات والذي يرى عن يمينه منشية ناصر في حالة غير جيدة.

وأضاف السيسي خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، أن أهم خطوة للاهتمام بالإنسان هو توفير السكن، مؤكدا على أن تقنين أوضاع المخالفات يعد شرعنة للأخطاء وليست إعطاء حقوق، مشددا على أنه ليس من الصواب التعدي على الأرض، «أنا قولت خلاص خليها تبقى أرضك علشان تحس إنك إنسان آمن».

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