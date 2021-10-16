عامل بماكينة طحين يطعن «عربجي» بسبب كمية ذرة أخذها لحصانه في الدقهلية

لقى سائق عربة كارو مصرعه في قرية «الشوامي» بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعدما طعنه عامل في ماكينة طحين بسكين مدبب في البطن، إثر وقوع خلاف بينهما على أخذ المجني عليه كمية من الذرة بين يديه لحصانه، وهو ما اعترض عليه العامل، وبعد أن تدخل الأهالي لتهدئتهما عاد العامل وطعن سائق الكارو طعنة واحدة تسببت في مصرعه فور وصوله مستشفى بلقاس المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقيات.

وفاة المجني عليه فور وصوله لمستشفى بلقاس المركزي

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول محمد إبراهيم سليمان هدية، 25 سنة، عربجي، ومقيم بقرية الشوامي دائرة المركز، إلى استقبال المستشفى مصابا بجرح طعني في البطن ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

وانتقل ضباط مباحث بلقاس إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم ويدعي «حمدي ط.»، 22 سنة عامل بماكينة طحين في قرية الشوامي دائرة المركز، وأخرج المتهم سكين «سلاح أبيض مدبب» يستخدمه في فتح شكائر الحبوب في عمله بماكينة الطحين، وطعن به المجني عليه طعنة في البطن أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلام المستخدم في الواقة.

شهود العيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان، أن المجني عليه متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم عمره شهرين، ويعمل «عربجي» في القرية لتوصل الحبوب إلى ماكينة الطحين، وفي يوم الحادث أرد أخذ كمية في الذرة لكي يأكلها حصانه، إلا أن العامل الموجود في ماكينة الطحين اعترض على ذلك، ونشبت بينهما مشاجرة وتدخل صاحب الميكنة وتمت تهدئتهما والصلح بينهما.

وأوضح الشهود، أن عامل ماكينة الطحين ابتعد عن المكان حوالي نصف ساعة، وعاد وضرب الحصان، وتجددت المشاجرة، فطعن المجني عليه طعنة بسلاح مدبب يستخدمه في فتح الشكائر أثناء عمله في الماكينة، استقرت في بطن المجني عليه، ونقله الأهالي إلى مستشفى بلقاس المركزي وتوفى هناك. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.