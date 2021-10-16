بعد تصريحات السيسي.. كيف تكتشف استخراج بطاقة تموينية باسمك؟

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه يمكن لأي شخص الاستعلام عن وجود بطاقة تموينية باسمه من عدمه من خلال البحث عبر بوابة مصر الرقمية- الخدمات التموينية، أو من خلال التوجه لوحدات نظم المعلومات بمديريات التموين، حيث يتم الاستعلام بالرقم القومي، وفي حالة وجود بطاقة تموينية صادرة في أي محافظة أو في أي مكتب تموين على مستوى الجمهورية، ستظهر على الفور سواء كانت بطاقة منفردة أو مضافة مع أحد أفراد الأسرة «الأب» مثلا.

وأوضحت ذات المصادر، أنه خلال الفترات السابقة وقبل تطبيق سياسة الرقمنة «التحول الرقمي» كان يحدث تلاعب في حالات كثيرة، فيمكن من خلال مكاتب التموين المنتشرة بمجالس القرى وأحياء المدن استخراج تلك البطاقات عن طريق إعطاء بيانات شخصية، ومن ثم كان يتم استخراج بطاقات تموينية لغير أصحابها، ويتم تفعيلها من خلال عدة حيل.

الرئيس يفجر مفاجأة: بطاقات تموينية باسمي في المنيا

وفجَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أعلن اليوم خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة أنه اكتشف وجود بطاقة تموينية له في محافظة المنيا ويتم الصرف بها، وأن هناك أشخاصا لديهم بطاقات تموينية يتم الصرف بها في مناطق أخرى غير محال إقامتهم.

وقال الرئيس إن عدم رقمنة الدولة المصرية خلال الفترة السابقة جعل الرؤية غير واضحة والبيانات غير دقيقة، مؤكدا أن الهدف من الرقمنة إعطاء كل شخص حقه دون إهدار لأنه خلال الـ50 عاما الماضية تشكلت ممارسات استفاد منها البعض في مسألة الدعم، وقبل عامين تم وقف ذلك للتأكد من جودة البيانات حتى لا يُظلم أحد ويحصل الجميع على حقه.