تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص.. ممتد للسوق الأوروبي

وقع الوفد المصري برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرتي تفاهم مع اليونان وقبرص، لإنشاء مشروع الربط الكهربائي لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الأفريقية للربط بين شمال وجنوب المتوسط.

الربط الكهربائى بين مصر واليونان يمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحرى، يوفر ربطا مباشرا لتبادل الكهرباء بينهما، ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى.

أهداف مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان

وأشارت إلى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، منها إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، والمساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية وتحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء، وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائى، وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

المشروع يمثل جزءا مهما من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين

وقالت الوزارة إن المشروع يمثل جزءا مهما من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين، والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر واليونان، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كل مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين البلدين، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة.

دعم تكامل الطاقة المتجددة في الشبكات للدولتين

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزاً للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.