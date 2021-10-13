اتفاق مبدئي خلال ساعات بين مصر واليونان لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مع كونستا نتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليوناني، خلال ساعات، مذكرة تفاهم لاتفاق مبدئي لبناء كابل كهربائي يربط بين البلدين، لافتًا إلى أن الاتفاق هو الأول من نوعه بين أوروبا وإفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط تمهيدًا للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.

الربط الكهربائي سيكون من خلال قبرص ثم منها إلى اليونان

أشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا سيتم من خلال الربط مع قبرص، ثم من قبرص إلى اليونان، لافتًا إلى أن تنفيذ الربط الكهربائي سيكون من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص ثم إلى اليونان.

مشروع الربط سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى

أوضح المصدر: «أن الكابل يبلغ طوله حوالي 1650 كيلو مترًا»، لافتًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، وتتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية وستصل إلى 3000 ميجاوات الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

لفت المصدر إلى توقيع اتفاق تعاون إطاري في منتصف 2019 بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات 500 كيلو فولت.

المشروع يستغرق 36 شهرًا منذ بدء التنفيذ

قال المصدر إنه من المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا منذ بدء تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن قبرص ستتحمل تكاليف البنية التحتية بالإضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر وقبرص على أساس اتفاقية الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

وأكد المصدر الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا.