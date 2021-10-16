الرعاية الصحية في أسبوع: إشادات دولية بـ«التأمين الصحي» وحملات وجراحات ناجحة

أصدَرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة باستقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحه والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نيابة عن هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، لزيارة المجمع الطبي بالإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

واستعرض السبكي، في أثناء الزيارة إنجازات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التامين الصحي الشامل الجديد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، والتي تفقدوا خلالها أقسام المجمع الطبي بالإسماعيلية للإطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وإسهامها في تحقيق أعلى نسب من رضاء المنتفعين.

كما شملت زيارة وزير الصحة الليبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية ومركز طب أسرة الشهداء، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، حيث أشاد خلالها المنتفعين بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم، موجهين رسالة تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر.

وشملت زيارة وزير الصحة الليبي، تدشين غرفة عمليات الطوارئ المركزية محافظة الإسماعيلية، تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة والسيطره عليها أو احتوائها فور وقوعها، من خلال حلول تكنولوجية ذكية متكاملة ومدققة لحظيًا استخدمت في بناء نظام متكامل من جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الأحداث وفق أعلى معايير الأمان والسلامة العالمية.

وعلى هامش الزيارة، أهدى السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للدكتور علي الزناتي، وزير الصحة الليبي، كما قدم له التهنئة على تنصيبه رئيسًا للدورة الـ68 لدول شمال وشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وكذلك أهدى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لوزير الصحة الليبي تقديرًا وتكريمًا له.

وزير الصحة الليبي يشيد بإنجاز مصر في التغطية الصحية

كما أشاد وزير الصحة الليبي، بالإنجاز الذي حققته مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى جودة ودقة التخطيط الصحي لمشروع التأمين الصحي الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، وتخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم، مؤكّدًا شعوره الدائم بأنَّه ليس ضيفًا في مصر بل مضيف، فمصر دائمًا مصدر للأمن والأمان والسلام، وخير داعم لدولة ليبيا، لذلك توجب عليه رؤية ما تم إنجازه علي أرض مصر الحبيبة من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها في دولته دولة ليبيا.

وتابع: «ستظل مصر منارة للعلم والتقدم والرقي، ونحن تعلمنا مختلف الفنون والدراسات على يد أساتذة وأطباء مصريين ذوي خبرة وكفاءة ومهارة كبيرة في الأداء، ونحن هنا اليوم لدراسة ونقل الخبرات المصرية في تطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل».

تخصيص 4 مستشفيات للعزل بالكامل في بورسعيد والأقصر

وتضمنت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية استعدادات الموجة الرابعة من فيروس كورونا تزامنًا مع العام الدراسي الجديد 2022-2021، والتي شملت تشكيل غرفة عمليات مركزيه لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل وانعقادهم على مدار الساعة، إضافة إلى تخصيص 4 مستشفيات للعزل بالكامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، وخيام طبية للفحص المبدئي للمترددين أمام مداخل المنشآت الصحية للهيئة، علاوة على استمرار تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وكذلك استمرار عمل غرفه الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمشتبه إصابتهم بالفيروس من داخل منازلهم، وكذلك استمرار متابعه حالات العزل المنزلي من مرضى كورونا وعلاجهم بأحدث البروتوكولات العلاجيه للفيروس، وتطعيم 100% من العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة بلقاح كورونا.

وتطرقت النشرة، إلى إشادة توب موكاتو، مستشار أول التمويل الصحي بوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، بمستوى الخدمات الطبية في منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتكنولوجيا التحول الرقمي للخدمات وتدريبات الأطباء، وأثر مشروع التامين الصحي الشامل على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية، واعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي بمصر.

كما تطرقت إلى زيارة وفد الصحة الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، للاستفادة من تجربة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وإطلاعهم خلال الزيارة على إنجازات التأمين الصحي الشامل وهيئه الرعاية الصحية في توفير خدمات الرعايه الصحيه الشامل لمواطنين بورسعيد بأعلى معايير الجوده العالمية، والتي أشادوا خلالها بنجاح تجربة التأمين الصحي الشامل وقدرات هيئة الرعاية الصحية على بناء الأنضمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحيه الشاملة، معربين عن أملهم في نقل التجربة إلى بلدهم لتطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وتناولت النشرة، مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المؤتمر الطبي الأول لأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان «التشبيك الأفقي بين القطاع الطبي العام والخاص في ضوء تحديات أزمة فيروس كورونا»، بحضور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، وعدد كبير من رموز المجال الطبي والمؤسسات العلاجية الكبرى في مصر، لنسج العلاقات وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية.

وتضمنت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية، إطلاق حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تماشيًا مع جهود الدولة في الكشف المبكر عن الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، إضافة إلى إعلان توافر 15 عيادة خارجية ضمن برنامج العيادات الخارجية بمستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمترددين على المستشفى.

كما تضمنت إطلاق هيئة الرعاية الصحية مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار» لإنهاء قوائم انتظار المرضى بمحافظة الإسماعيلية، من خلال توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إضافة إلى نجاح أول عملية لتركيب فلتر بالوريد عن طريق القسطرة التداخلية لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي، وكذلك نجاح أول جراحة للوجه والفكين بالمجمع.

وتضمنت أيضًا، إطلاق هيئة الرعاية الصحية، حملة «رعايتكم مسئوليتنا» للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، بالتعاون مع الأمانة العامه للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، من خلال التوعية بخدمات الصحة النفسية وأهميتها في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد عبر صفحة فيسبوك الرسمية للهيئة، وكذلك تأكيد استمرار مبادرة «طرق الأبواب» لرعاية المرضى من كبار السن لمحافظات التامين الصحي الشامل من خلال الزيارات المنزلية لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لهم والإطمئنان على صحتهم.

وتابعت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح جراحة ويبل جديدة لاستئصال ورم سرطاني بالبنكرياس لمريض بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، وهي أحد الجراحات المتقدمة لعلاج مرضى أورام البنكرياس، إضافة إلى إعلان الهيئة المشاركة من خلال 10 مستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ضمن المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

واستكملت النشرة، استخدام هيئة الرعاية الصحية لميكروسكوب جراحي جديد لجراحات المخ والأوعية الدموية المخية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، بقيمة 3 ملايين جنيه، إضافة إلى نجاح أول جراحة ميكروسكوبية دقيقة لوقف نزيف واستئصال ورم بالمخ لمريض بالمجمع، فضلًا عن برنامج تدريبي مكثف على التسجيل الطبي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث لرفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين على التسجيل الطبي السليم، باعتباره أحد معايير الجودة الطبية لإدارة الحالة الصحية للمرضى وضمان علاجهم على النحو الأمثل.

واختتمت النشرة، بتدريب أطباء الزمالة وأطباء الأسرة داخل مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، على الفحوصات المتقدمة لأمراض النساء وتأخر الحمل وتشوهات الأجنة، بما يضمن توفير أفضل عناية لصحة الأم والطفل بالمستشفى، إضافة إلى إعلان هيئة الرعاية الصحية توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لـ14 ألف بلاغ حالة طوارئ من خلال غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بفرع الهيئة في بورسعيد، والتي تعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك خلال 6 أشهر منذ بداية عمل الغرفة في إبريل الماضي وحتى الآن.

يشار إلى أنَّ نشرة «رعاية نيوز»، هي نشرة إخبارية، تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، خاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.