مستشار الرئيس: أزمة كورونا أظهرت قدرات الرعاية الصحية الكبيرة في مصر

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ مصر تشهد طفرة متميزة في الرعاية الصحية عاصرها الجميع، فضلا عن توطين التقنيات العلمية الحديثة في مصر.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مشاركته في الندوة العلمية المجتمعية بعنوان «السكتة القلبية المفاجئة.. الحل السحري» بمستشفى وادي النيل، أنّ الميزة التي أظهرتها أزمة فيروس كورونا المستجد، تجسّدت فيما نشهده من اهتمام بمنظومات كثيرة، أهمها الرعاية الصحية التي شهدت تطويرا لم يحدث من قبل.

موازنة «الصحة» كانت مفتوحة للمرة الأولى في مصر

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنّ المخصصات التي جرى ضخّها لدعم الرعاية الصحية في مصر لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أنّ موازنة وزارة الصحة والسكان كانت مفتوحة للرعاية الصحية لأول مرة، حيث جرى توطين الرعاية الصحية في جميع الأماكن بمصر.

كورونا ترك أثاره على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمالية

وتابع تاج الدين: «مفيش تقنية حديثة تحسن العلاج إلا وتم توطينها، ومصر اشتغلت على توطين التقنيات الحديثة بطريقة موثّقة وقومية ودي حاجة جديدة»، موضحا أنّ تداعيات كورونا أثرت على العالم كله، اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وماليا.

أزمة كورونا أظهرت قدرات وطنية كبيرة في الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أنّ أزمة فيروس كورونا أظهرت وجود قدرات وطنية كبيرة في مجال الرعاية الصحية في منتهي الأهمية، وأدارت مصر الأزمة بحنكة شديدة ودعم بلا حدود من القيادة السياسية والحكومة.

الرئيس يسأل يوميا عن أعداد أجهزة التنفس الصناعي والدواء والمستلزمات الطبية

وزاد أنّ التدخل السريع من قبل القيادة السياسية على أسس مبرمجة، ساعد على تقليل تداعيات كورونا: «الناس بتسأل عملتوا إيه عشان توصلوا للمستوى ده؟»، موضحا أنّ الدعم المادي والبشري الذي تم لم يحدث من قبل: «الرئيس يوميا بيعرف عندنا كام جهاز تنفس صناعي والدواء والمستلزمات الطبية».

125 مصنعا لإنتاج الدواء في مصر

ولفت إلى أنّ مصر لديها 152 مصنعا للدواء: «مفيش علاج لكورونا إلا وكان موجود، حتى أدوية علاج للفيروسات اتصنعت في مصر وتم تصديرها»، مؤكدا أنّ إنقاذ المرضى في الوقت المناسب إضافة جديدة للرعاية الصحية في مصر.

وقال إنّ مصر لديها 88 مستشفى صدر وحميات، وجرى توطين أول رعاية صحية لأجهزة التنفس، وهو الأمر الذي لعب دورا مهما في أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الدولة مهتمة بتوفير الاحتياطي الاستراتيجي: «الأجهزة اللي بتطلع من مستشفى لازم ييجي غيرها».

حضر الندوة، الدكتور حلمي الغوابي، أستاذ أمراض القلب، والدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب ورئيس الرابطة المصرية للجمعية الأمريكية للقلب، والدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب، ومدير مستشفى وادي النيل، وأنتوني فيرديجا، نائب الرئيس للمبيعات الأمريكية والاستراتيجية لشركة Heart Her.