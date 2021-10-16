فحص وعلاج 14 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، فحصت 14 ألفا و325 طفلا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف إلي توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لافتا إلى توقيع الكشف والفحص الطبي على 14 ألفا و325 طفلا حديث الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي، ومشيرا إلى فحص 230 ألفا و585 طفلا حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

إجراء الفحوصات اللازمة على الأطفال المصابين

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، انه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم، عن بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بالقري التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، وذلك بهدف نشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.