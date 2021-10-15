وزارة الصحة تعلن طرق الوقاية من نوبات الربو والفيروسات الموسمية

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التوعية المختلفة للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، في إطار دورها التوعوي داخل المجتمع المصري، وتقدم النصائح المختلفة بشأن الفيروسات والأمراض، لتوعية المواطنين بخطورتها، وتوضيح الآثار الجانبية التي قد تلحق بالأشخاص الآخرين جراء ممارسة بعض الأفعال التي تؤثر سلبا على صحة الأفراد الملازمين لهؤلاء، وذلك ضمن أجندة وزارة الصحة والسكان وتنفيذا لرؤية مصر2030.

الصحة: أولوية للقضاء على العادات والأمراض في الأماكن النائية

وتضع وزارة الصحة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في الأماكن النائية، خاصة في بعض القرى التي تعاني من الفقر في المستوى الصحي، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

طرق يجب اتباعها لتجنب الإصابة بنوبات الربو

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، مجموعة من النصائح التي يمكن للمواطنين اتباعها لتجنب الإصابة بنوبات الربو، ومساعدة الأشخاص لتجنب الإصابة واتباع بعض الخطوات والطرق لكي لا يقع الفرد فريسة للنوبات الربو وتتمثل هذه الطرق في:

- اتباع خطة العلاج بالتعاون مع الطبيب المختص.

- الحصول على لقاح ضد الأنلفونزا والالتهاب الرئوي.

- تحديد مسببات الربو وتجنبها.

- مراقبة التنفس والتعرف على احتمالية حدوث نوبة الربو، مثل العسال الخفيف أو أزيز أو ضيق التنفس.

- أخذ الأدوية كما هو محدد من الطبيب المختص والتأكد من استخدامها بشكل صحيح واستخدام الجرعات المناسبة.

خطورة التدخين على الأطفال والسيدات الحوامل

وفي سياق متصل، كشفت وزارة والصحة والسكان، عن مخاطر استنشاق الأطفال والحوامل الدخان، وهي كما يلي:

- تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشكلات الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.

- استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدني، والإصابة بسرطان الأطفال.

- تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة، مثل «الربو، عدوى الأذن، وانخفاض وظائف الرئة».

- يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات القلبية المرضية التنفسية.

- تدخين الآباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي، والتهاب القصبة الهوائية.