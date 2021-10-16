إزالة 172 تعديا علي أملاك الدولة ضمن الموجة 18 بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي بدأتها المحافظه فى 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، وتنفيذا للقانون.

وقامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس المدينة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة 67 حالة على أملاك الري والصرف وزراعة على مساحة 6150م2، ليصل إجمالي ما تم إزالته في المرحلة الأولى من الموجة 18 بمحافظة القليوبية إلى 172 حالة بمساحة 24924م2.

استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد محافظ القليوبية، استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير الراغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأكد المحافظ أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

الهجان : الموجة الـ18 مستمرة حتى استرداد كل أراضي الدولة

وأكد «الهجان»، أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب .

كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن 114، أو رسائل الواتس آب (01119992624- 01554591669) على مدار 24 ساعة.