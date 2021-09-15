القليوبية تطلق الموجة الـ18 من «حق الشعب» وتزيل 41 حالة تعدي

أعلنت محافظة القليوبية انطلاق أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، وتنفيذا للقانون، وقامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمدن بنها والقناطر الخيرية بالمشاركة في الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 41 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الري على مساحة 2144م2.

القليوبية: إزالة التعديات التي لم تتقدم بطلبات التصالح

وأكدت المحافظة، في بيان لها، استمرار أعمال الموجة الـ18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

القليوبية: الدولة مصرة على ردع المخالفين وتنفيذ القانون

وأكد البيان، أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة الـ18، حيث جرى التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.