عودة شاب كفيف إلى أسرته ىالدقهلية بعد 17 عامًا من فقدانه

أجرى «إبراهيم أحمد حجازي»، والد الشاب الكفيف «محمد»، 26 سنة، من قرية «الكفر الجديد»، التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، تحاليل البصمة الوراثية (DNA) اليوم السبت على نفقة المحافظة، وجرى أخذ عينات الدماء من كل من الأب والابن، بعدما عثر والده عليه من خلال بوست على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نفس بيانات وتفاصيل الابن الذي تاه عن أسرته منذ نحو 17 سنة، تنقل خلالها بين محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بحثاً عن أسرته حتى فقد البصر، واستقر به الحال في دار لرعاية المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ.

إجراء تحاليل البصمة الوراثية للأب والابن

وتوجه والد الشاب، يرافقه الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، للتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم نجله إلى أسرته بقرية «الكفر الجديد» في الدقهلية.

انتظار ظهور نتائج التحاليل

وتنتظر أسرة الشاب «محمد» ظهور نتائج التحاليل، كي تتسلمه ويعيش وسط أسرته من جديد بعد غياب استمر نحو 17 سنة، بعد أن ضل الطفل طريقه، وكان عمرها وقتها حوالي 9 سنوات، إلا أنه لا يعرف سوى اسم القرية، والتي لا يعرفها أحد من أهالي المحافظات المجاورة، وكانوا يبحثون عن أسرته في أي قرية بها اسم الجديد، إلا أنهم لم يعثروا على أسرته.

وبدأت رحلة عودة الشاب عندما تعرف عليه أحد المواطنين بكفر الشيخ وبدأ يقص عليه حكايته، وأنه من قرية اسمها ˊالكفر الجديد» ووالده كان يعمل في محطة وقود بالقرية، ولديه أخ اسمه ياسر، وأخت اسمها سلوى.

ووصل البوست الذي نشره الشاب إلى والده وشعر بنسبة كبيرة أنه هو ابنه الذي فقده منذ 17 عاما، وسافر إليه في كفر الشيخ حتى كان اللقاء المليء بالمشاعر الإنسانية وعاد الأب من هناك وهو متأكد أن من قابله هو ابنه وبدأ رحلة إعادته إليه مرة أخرى.