بمرتب 3 آلاف.. «الشباب والرياضة» تعلن وظائف للمؤهلات المتوسطة والعليا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في إطار تعاون الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف في إحدى شركات الأغذية والمسؤولة عن إدارة عدد من الطاعم، على أن يكون موعد الملتقى التوظيفي يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط المطلوبة وتفاصيل العمل في الوظائف المعلن عنها، والموعد المحدد لحضور الملتقى التوظيفي، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- العمل يكون على جميع محطات التشغيل داخل المطاعم.

- مكان العمل يكون بالتجمع بالقاهرة الجديدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن إعداديه ومتوسط وعالي.

- يمكن للطلبة العمل في الوظائف المعلن عنها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمزايا الخاصة بالوظائف

- المرتب للدائمين تتراوح قيمته من 2300 إلى 2800 أساسي على حسب المقابله.

- المرتب للطلبه يتراوح من 1650 إلى 2000، ويتم تحديده على حسب المقابلة.

- تمنح إدارة المطاعم العاملين بدل مواصلات تتراوح قيمته بين 300 إلى 500 جنيه.

- مواصلات من السكن للمطعم ومن المطعم على السكن بالإضافة إلى وجبة وحافز شهري.

- توفر الإدارة للعاملين سكن وإقامه على حساب الشركة.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات عمل يومية.

طرق التقديم للوظائف

- للتقدم للوظائف المعلن عنها يرجى ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم للوظائف من هنـــــــا، والذهاب مباشرة دون انتظار مكالمة على عنوان «مطعم كنتاكي محافظه كفر الشيخ، بجوار حديقه صنعاء».

وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف الشاغرة التوجه للعنوان السالف ذكره يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 3 مساء.