حظك اليوم برج السرطان الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز بكونه شخصية غامضة، لا يستطيع أحد فهم ما يفكر به أو يتوقع رد فعله في أحد المواقف، ما يجعل المحيطين به يتحفظون عند الحديث معه، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط الفرص وملاحظة كل صغيرة وكبيرة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك طاقة عاطفية وتعطي للحب مذاقا مختلفا، وتتواصل مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.