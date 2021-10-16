حظك اليوم برج السرطان السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخص حنون، لديه مشاعر كثيرة يحرص على توصيلها للمحيطين به، وبالرغم من ذلك إلا أنه شخص كتوب، لا يبوح بأسراره لمن حوله، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الحظ وقد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة مهنية أو مالية معلقة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.