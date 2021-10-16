من له أذنان للسمع فليسمع.. مناقشات رعوية خاصة لـ"البابا" تواضروس بمجمع كهنة الإسكندرية

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعاً مع مجمع كهنة كنائس الإسكندرية بقطاعاتها الأربعة، اليوم السبت، حيث ألقى كلمةً حملت عنوان: «من له أذنان للسمع فليسمع»، ثم جرت مناقشات خاصة بعدد من الأمور الرعوية، أجاب خلالها البابا على استفسارات الآباء في هذا السياق.

سبب عظة البابا تواضروس

وتُعد عظة «من له أذنان للسمع فليسمع» مرتبطة بـ«سفر الرؤية» في الكتاب المقدس، الذي وجه فيه الله رسائل إلى الكنائس المتمثلة في الكهنة، وهو ما قدم من خلاله البابا عظته لكهنة الكنائس.

البابا تواضروس يناقش الأمور الرعوية مع كهنة الإسكندرية

جاء ذلك بعدما منح رتبة القمصية لـ15 كاهناً من كهنة الإسكندرية، ضمن صلوات القداس الذي تولى خدمته بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم.

من جهته، أوضح القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، أن البابا تواضروس قام بترقية 15 كاهناً إلى رتبة القمصية، وهي رتبة التدبير في الكنيسة، وذلك بعد ترشيح من الآباء أساقفة قطاعات الإسكندرية لهم.

وأضاف «إميل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك الرتبة يتم إعطاؤها إلى الأب الكاهن، الذي يخدم لسنوات طويلة في حدود 25 سنة، وينال نعمة التدبير في الكنيسة، مؤكداً أن ترقية الكهنة لرتبة القمصية، تعني مزيداً من العمل والخدمة والنشاط، حيث إن الكنيسة لا تعرف الترقية بمعنى العلو، بل هي «اتضاع» نحو غسيل الأرجل.

وأوضح أنه عقب ذلك، اجتمع البابا تواضروس مع مجمع كهنة كنائس الإسكندرية بقطاعاتها الأربعة، حيث ناقش معهم كافة الأمور الرعوية، وذلك بمسرح البطريركية، حفاظاً على التباعد الاجتماعي.