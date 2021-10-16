وكيل صحة الشرقية يستطلع رضا المرضى بمستشفى ديرب نجم (صور)

استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي، اليوم السبت، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وكيل الصحة يتفقد الأقسام الطبية للاطمئنان علي سير العمل

وتفقد وكيل وزارة الصحة، خلال زيارته للمستشفى، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، موجهاً بتخصيص غرفة أخرى لعمل جلسات الاستنشاق، منفصلة عن قسم الاستقبال.

«مسعود» يستمع لشكاوى مرضى الغسيل الكلوي

وحرص «مسعود» على الاستماع إلى مرضى الغسيل الكلوي، للتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وعدم وجود أي شكوى لديهم، كما تابع أعمال الصيانة الدورية الجارية بمحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الكلى الصناعية، كما ناقش وكيل الوزارة مع مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم ومدير المستشفى خطة تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا، وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.

وكيل الصحة يتفقد مطبخ المستشفي للتأكد من جودة أغذية المرضى

كما تفقد وكيل الوزارة سكن الأطباء ومطبخ المستشفى، للتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وتابع الأعمال الجارية لوحدة خدمات شؤون المرضى والمواطنين الجديدة بالمستشفى، ووجه باستكمال شبكة الربط الإلكتروني بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وميكنة السجلات والتقارير الطبية للمرضى بالعنايات المركزة، تيسيراً على الفرق الطبية والمواطنين، وسرعة تقديم الخدمة.