وكيل صحة الشرقية يتفقد مدرسة التمريض والمستشفى المركزي بكفر صقر

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه السيد الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بالمرور على المدرسة الثانوية للتمريض بكفر صقر، ومستشفى كفر صقر المركزي، ومستشفى حميات سنجها، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، واستعدادات العام الدراسي الجديد.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العملية التعليمية

كانت الزيارة الأولى لمدرسة التمريض، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة للمدرسة، وتوافر المطهرات بدورات المياه، وتوافر التباعد الاجتماعي بين الطالبات، واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى الطالبات، ومعرفة احتياجاتهم التدريبية والتعليمية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.

مستشفى كفر صقر المركزي

وكانت الزيارة الثانية لمستشفى كفر صقر المركزي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي.

وحرص وكيل صحة الشرقية على الاستماع إليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، والمرور على الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19، والتأكد من تطعيم جميع المواطنين المترددين على المستشفى والذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، كما تم المرور على مطبخ المستشفى، للتأكد من جودة الوجبات الغذائية، المقدمة للمرضى والفرق الطبية، ومن الكميات والأصناف المحددة وفقاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها.

كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي، ليسع القسم الجديد 52 ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من 30 ماكينة حالياً، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من الأعمال لخدمة مرضى الكلي بمركز ومدينة كفر صقر، والمناطق المحيطة بها.

مستشفي حميات سنجها

وكانت الزيارة الثالثة لوكيل صحة الشرقية لمستشفى حميات سنجها، تفقد خلالها أعمال التطوير التي تمت بها، وتطوير شبكة الغازات، ودعم المستشفى بخزان أكسجين بسعة 6000 لتر، بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضي كوفيد19، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، وتطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة.