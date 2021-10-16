وزيرة الصحة: مراكز للقاحات كورونا في المترو والقطارات والمحاكم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ووزيرة الصحة والسكان، توافر لقاحات كورونا، مؤكدة أن لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء مراكز للقاحات في المناطق التي يتردد المواطنون عليها بكثافة، مثل: المحاكم، وإدارات المرور، ومحطات المترو، والقطارات، وأمام المساجد والكنائس أيام الجمع والآحاد.

زيادة حملات التوعية لتلقي اللقاح

أشارت هالة زايد، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، إلى أهمية زيادة حملات التوعية بالقاهرة والمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات.

وتوجهت وزيرة الصحة، بالشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الجهود المبذولة في سبيل إتاحة اللقاحات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارة، مُضيفة أنه تمت زيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات في مصر. كما سيتم توفير المراكز لأي محافظة تطلبها، إن أن الهدف هو تطعيم المواطنين بالسرعة المطلوبة.