نائب التنسيقية: واقعة لقاحات كورونا بالمنيا جريمة في حق المواطنين

وصف النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واقعة العصور على لقاحات كورونا على جانب الترعة بمحافظة المنيا، بأنها كاشفة عن إهمال جسيم يرقى إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين، تتطلب محاسبة المسؤولين في أسرع وقت.

حنفي الجبالي: من المحزن أن تحدث هذه الواقعة

وقال النائب في بيان عاجل تقدم به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المحزن أن تحدث هذه الواقعة في وقت تسعى فيه أجهزة الدولة للحصول على لقاح تتصارع عليه الدول لتحصين مواطنيها، بجانب سعي الدولة لتصنيعه محليا لتغطية أنحاء الجمهورية لتحصين المواطنين من وباء كورونا.

وتابع: «واقعة عصور أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار على عشرات الآلاف من لقاح كورونا المستجد ملقاة على جانبي ترعة القرية، لم يتم استخدامها، إهمال يقتضي محاسبة عاجلة للمسؤولين عنها في أسرع وقت».

نائب التنسيقية يدعو الحكومة للتصدي للحملات غير الوطنية

ودعا نائب التنسيقية، الحكومة للتصدي لحملات دعائية اعتبرها «غير وطنية» تدعو المواطنين للتهرب من تلقي لقاح كورونا، قال إن الهدف منها هو التشكيك في فاعلية اللقاحات، وحماية الدولة لمواطنيها.

وكانت النيابة العامة بالمنيا قررت في وقت لاحق حبس صيدلي وأمين مخازن وسائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيتلك القضية، كما أن تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى أن هناك عجز يصل إلى 18 ألفًا و400 عبوة، تقدر قيمتها بـ5 ملايين و23 ألف جنيهًا، مؤكدة أن الكمية التي عُثر عليها لم تعد صالحة للاستخدام بعد الآن، وذلك لوجوب حفظها في درجات حرارة منخفضة، إلى جانب أنها تعرضت إلى عوامل جوية أثرت على فاعليتها وكفاءتها.