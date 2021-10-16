تعرف على لقاحات كورونا المتوفرة في مصر.. منها «سينوفاك وفايزر»

يبحث كثير من المواطنين عن لقاحات كورونا المتوفرة في مصر، وذلك من أجل الحصول على جرعة من أجل الحماية وتجنب الإصابة بمضاعفات كورونا، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح من أجل السفر للخارج أو من أجل الدراسة أو الترفيه، وذلك بعد قرار العديد من الدول بعدم السماح لأي مواطنين بالدخول على أراضيها دون أن يحصلوا على لقاح كورونا.

وترصد «الوطن» لقاحات كورونا المتوفرة في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان توفير العديد من اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والتي يتم أخذها في العديد من البلدان وتكون شرط أساسي للدخول على أراضيها. وتوفر وزارة الصحة كل اللقاحات للمواطنين الذين يحق لهم الحصول على جرعة من لقاحات كورونا في المراكز المخصصة من قبل الوزارة في كل المحافظات.

قائمة بلقاحات كورونا المتوفرة في مصر

- لقاح سينوفاك

يعد لقاح سينوفاك من اللقاحات المتوافرة في مصر، والذي يتم تصنيعه في مصانع فاكسيرا وتوفير لكل الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح.

- لقاح أسترازينكا

من اللقاحات ذات الفاعلية العالية والمعروف عنه أنه من أولى اللقاحات التي استخدمت في تطعيم المواطنين حول العالم، وتوفر مصر العديد من الجرعات للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح أسترازينيكا.

- لقاح جونسون آند جونسون

يعتبر من أهم اللقاحات ذات الجرعة الواحدة، والتي من خلالها يمكن أن يسمح للمسافرين فورا بالسفر لأي دولة تفرض على الراغبين في الذهاب إليها بالحصول على لقاح جونسون.

- لقاح فايزر

من أهم اللقاحات ويعتبر من اللقاحات القليلية المستخدمة في الولايات المتحدة في تطعيم المواطنين، وكذلك تطعيم الفئات العمرية المختلفة، ويتوافر في مصر بكميات مختلفة في مراكز التطعيم وفقا لتوزيع وزارة الصحة للقاحات.

- لقاح سينوفارم

من أول اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين عقب الحصول على شحنات من اللقاح من جمهورية الصين.

- لقاح سبوتنك

أظهرت تجارب مجمعة فاعلية بنسبة 83.1% ضد متحور دلتا، ويتم تطعيمه لجميع الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح كورونا.