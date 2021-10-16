7 خطوات لمعرفة موعد تلقي لقاح كورونا في حالة تأخر الرسالة

تعد جملة خطوات معرفة موعد تلقي لقاح كورونا من أكثر الجمل بحثا على محرك البحث العالمي «جوجل» وذلك عقب تسجيل المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة والسكان؛ من أجل الحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا ويبحث الكثير من المواطنين عن خطوات معرفة موعد تلقي لقاح كورونا.

وترصد «الوطن» خطوات معرفة موعد تلقى لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن خطوات معرفة موعد تلقي لقاح كورونا 2021، وذلك تسهيلا على المواطنين الذين يرغبون في تلقي اللقاح بصورة عاجلة خلال الفترة المقبلة، أو الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم ولم تصلهم رسالة حتى الآن بشأن الحصول على لقاح كورونا.

خطوات معرفة موعد تلقي لقاح كورونا

يمكن معرفة خطوات موعد تلقي لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المخصص، لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في جرعتي اللقاح معرفة موقف الطلب وهي:-

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة الخاص بلقاح كورونا.

- اختيار أيقونة متابعة حالة طلب اللقاح.

- كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على جرعتي اللقاح كاملة.

- تدوين الرقم القومي للمتقدم للحصول على اللقاح المكون من 14 رقما.

- تسجيل رقم الطلب الذي أرسلته وزارة الصحة عبر الهاتف المحمول المسجل.

- الضغط على زر الاستعلام.

- يتم بعد ذلك ظهور موقف المتقدم من الحصول على اللقاح (موعد ومكان الحصول على اللقاح، لم يتم تحديد موعد بعد).

«الصحة» تحذر المواطنين من اتباع المواقع الوهمية الإلكترونية لتسجيل اللقاحات

حذرت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين من اتباع المواقع الإلكترونية الوهمية المنتشرة على فيس بوك والتي تدعى توفير اللقاحات للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة المنوطة بشأن توفير اللقاحات وموقع وزارة الصحة لتسجيل اللقاحات هو الوحيد الذي يتم من خلاله تسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح.