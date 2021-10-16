في حالة نسيان رقم طلب لقاح كورونا.. إليك الحل

يعد نسيان رقم طلب لقاح كورونا من أكثر المشاكل التي تواجه المواطنين عقب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وذلك إما بفقدان الرقم أو نسيانه ودون الرقم لا تستطيع الاستعلام في الحصول على لقاح كورونا أو معرفة موعد الحصول، إضافة لا يمكنك التسجيل مرة أخرى من خلال موقع وزارة الصحة والسكان لأن الرقم القومي الخاص بالشخص مسجل من قبل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وترصد «الوطن» خطوات المتعلقة بنسيان رقم طلب لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي عن حل مشكلة نسيان رقم طلب لقاح كورونا، في خطوات سريعة يمكن للأشخاص الذين يوجهون تلك المشكلة معرفة كافة الخطوات المتعلقة التي يمكن أن تسبب عدم حصولهم على لقاح كورونا، موضحة أن خطوات إستعادة الرقم طلب اللقاح تتمثل في طريقة التالية.

خطوات حل مشكلة نسيان رقم طلب لقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن (105) من أجل حل مشكلة نسيان الرقم الحصول على لقاح كورونا، وذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء والتواصل بشأن ضياع رقم طلب لقاح كورونا، ويتمّ بعد ذلك التواصل وكتابة الرقم القومي لخدمة العملاء ورقم المحمول الذي يتمّ تسجيل البيانات الخاصة بالشخص من خلال موقع وزارة الصحة، وقبل نهاية الاتصال يحصل المواطن على رقم طلب تسجيل اللقاح من جديد.

خطوات الاستعلام عن موعد الحصول على لقاح كورونا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- أدخل رقم طلب تسجيل اللقاح إضافة إلى آخر 4 أرقام من الرقم القومي أو جواز السفر من جهة اليمين.

- بعد ذلك اضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يحدد موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- وفي حالة عدم الحضور في اليوم المحدد لتلقي اللقاح ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- يتمّ تعديل البيانات مرة أخرى.

- في حالة الرغبة في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتمّ اختيار إعادة التفعيل.

- وبعد ذلك ستظهر رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجرى تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.