موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا عن طرق تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير العديد من اللقاحات المختلفة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويأتي ذلك ضمن إطار وزارة الصحة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين خلال الفترة المقبلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتقليل المضاعفات الناتجة عقب الإصابة بفيروس كوروونا.

وترصد «الوطن» خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021

كشف وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا المتوافر في مراكز التطعيم المختلفة في المحافظات.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021

- الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.

- الضغط على إيقونة «التسجيل لطلب اللقاح» الخانة ذات اللون الأخضر.

- الضغط على الفئة المناسبة من بين الفئات الأربعة المخصصة «القطاع الطبي - أصحاب الأمراض المزمنة - فئات أخرى».

- بعد اختيار الفئة المناسبة، يدون البيانات الأساسية المطلوبة وفقا لكل خانة على الموقع وتتمثل «الاسم رباعيا للشخص الراغب في الحصول على اللقاح».

- كتابة تاريخ الميلاد.

- تحديد نوع الشخص الراغب في التسجيل، سواء كان «ذكرا أم أنثى».

- إرفاق صورة الهوية الشخصة سواء كانت «بطاقة أو صورة من جواز السفر» وتسجيل الرقم القومي.

- تسجيل البريد الإلكتروني في نموذج التسجيل.

- تسجيل رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

- كتابة المحافظة المراد الحصول على اللقاح فيها، وكذلك المركز الصحي لتلقي اللقاح.

- يجب على المواطن كتابة ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، وأيضا ذكر الوظيفة التي يعمل بها.

- استلام رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل، ورقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به.

- استلام رسالة على الهاتف المسجل للمطالبة بالتوجه إلى مركز التطعيم المحدد.

- يرجى الاحتفاظ بالكود المكون من الـ20 رقما؛ للاستعلام عن موعد تلقي اللقاح في حالة التأخر للحصول على اللقاح.