معاون وزير الزراعة: إصلاح الفدان المعتدى عليه يكلف الدولة 250 ألف جنيه

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن التعدي على الرقعة الزراعية في الدولة المصرية يُعد خطا أحمر، لافتا إلى أن إعادة زراعة فدان جديد يكلف الدولة 250 ألف جنيه في ظل حفاظ الدولة المصرية على حقوق الأجيال المقبلة لأن جميع الأجيال من حقها أن تعيش حياة أفضل.

المنتجات الزراعية تسهم بـ17% من الاقتصاد الكلي

وأوضح «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن عدد سكان الدولة المصرية بعد نحو 50 سنة سيتطلب إيجاد مساحات زراعية أوسع وإيجاد أفدنة جديدة من أجل توفير غذاء للأجيال المقبلة، مبينًا أن تصدير المنتجات الزراعية يساهم بنسبة 17% من الصادرات المصرية إلى الخارج والاقتصاد الكلي للدولة المصرية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يؤثر على حجم فرص العمل والبطالة والمواطن المصري والاقتصاد الكلي.

ننسق مع وزارة التخطيط لمتابعة التغيرات الحادثة في الأراضي الزراعية

وتابع معاون وزير الزراعة: «عندنا غرفة عمليات مشكلة تتابع الأمر لحظة بلحظة وعندنا وحدة تتابع التغيرات المكانية بالتعاون مع وزارة التخطيط، ونعتبر التعدي يبدأ بوجود معدات للنية للعبث في التربة الخصبة في مصر والبناء عليها لأن ذلك يؤثر على حصة الشخص في الغذاء والحصة الغذائية للجميع في ظل حقوق يجب أن نحافظ من أجل الأجيال المقبلة».

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد الافتتاحات بضرورة إنهاء الاعتداء على الأراضي الزراعية خلال 6 شهور، وطالب من المحافظين بإيفاده بإنهاء هذا الأمر خلال الفترة المقبلة في ظل محاربة الدولة الاعتداء على الأراضي الزراعية.