إزالة 73 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز فايد

نفّذ مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد نفذت حملة مكبرة، اليوم الخميس، استهدفت إزالة 50 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 25 فدانا، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة على أراضٍ زراعية بنطاق المركز والمدينة.

وأضاف أنه تمت إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 200 مترمربع، عبارة عن بناء بدون ترخيص على أراض بولاية المحافظة بالمركز والمدينة.

إزالة 21 تعديًا على مصرف في فايد

وأشار «الطويل» إلى أنه تنفيذاً لأعمال الموجة 18 من حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، نجح مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية في إزالة 11 حالة تعد بمساحة 1024 مترا مربعا، عبارة عن زراعات على مصرف الملاريا بولاية الصرف الزراعي بنطاق مركز ومدينة فايد.

كما شنّ مركز فايد حملة مكبرة لإزالة 10 حالات تعد على مساحة 1000 متر مربع، عبارة عن أسوار على حرم ترعة السويس بأراضي بولاية الري، بنطاق المركز والمدينة.

وأشار «الطويل» إلى أن الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالتصدي بكل حزم لأي تعديات على تلك الأراضي والحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بضرورة استمرار متابعتهم لأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الكائنة بنطاق المحافظة، والحفاظ عليها من أي تعد وإزالته في مهده، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.