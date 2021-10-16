إقبال كثيف على انتخابات نادي الغردقة قبل غلق باب التصويت

شهدت انتخابات نادي الغردقة الرياضي إقبالاً كثيفاً في الدقائق الأخيرة، قبل إغلاق باب التصويت، وامتدت طوابير الأعضاء لمسافة طويلة خارج النادي، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة، وتواجد عدد كبير من المرشحين منذ الصباح الباكر وعدد من مؤيديهم، ويبلغ من له حق التصويت في الانتخابات 3540 عضواً، إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

َوكيل وزارة الشباب والرياضة: لا شكاوى بشأن الانتخابات

ومن جانبه، أشار فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن» إل أن انتخابات نادى الغردقة، تجري تحت إشراف قضائي كامل، طبقآ للوائح والقوانين، ولم ترد أي شكاوى إلى مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بخصوص الانتخابات، التي مرت بسلاسة ويسر، وذلك تحت إشراف لجنة من مديرية الشباب والرياضة، طبقآ لقوانين ولوائح وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً أن إدارة الهيئات بالشباب والرياضة تابعت الانتخابات على مدار الساعة.

أقدم أندية الغردقة تأسيس عام 1918

يذكر أن نادي الغردقة الرياضي من أقدم أندية محافظة البحر الأحمر على الإطلاق، ويعود تاريخ تاسيسه إلى عام 1918، حيث كان بمثابة النادي الاجتماعي للموظفين الإنجليز بشركات البترول، ومركزاً للترفيه الثقافي للسكان المحليين، وتم إشهاره كناد رياضي سنه 1976.

20 مرشحاً يخضون انتخابات نادي الغردقة

خاض انتخابات نادى الغردقة مرشحان على مقعد الرئاسة، ومرشحان على مقعد النائب، ومرشحان على مقعد أمين الصندوق، إضافة إلى 10 مرشحين فوق السن على خمسة مقاعد، و4 تحت السن على مقعدين.