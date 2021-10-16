3540 عضوا يصوتون في انتخابات مجلس إدارة نادي الغردقة اليوم

انطلقت، صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي لفترة جديدة لمدة أربعة سنوات مقبلة حتى عام 2025، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

وشهدت الانتخابات إقبالا متوسطا عقب فتح باب التصويت، بينما تواجد عدد كبير من المرشحين ومؤيديهم منذ الصباح الباكر، ويبلغ إجمالي من يحق له التصويت 354‪0 عضوان وهو إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

انطلاق الانتخابات في أقدم أندية الغردقة

وذكر فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إن انتخابات نادي الغردقة تجرى تحت إشراف قضائي كامل طبقا للوائح والقوانين، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة ستتابع الانتخابات على مدار الساعة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ولفت إلى أن نادي الغردقة الرياضي من أقدم أندية محافظة البحر الأحمر، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1918، إذ كان ناديا اجتماعيا للموظفين الإنجليز بشركات البترول، ومركزًا للترفيه الثقافي للسكان المحليين، وتم إشهاره كناد رياضي سنة 1976.

20 مرشحا يخوضون انتخابات نادي الغردقة

ويخوض انتخابات نادي الغردقة مرشحان على مقعد الرئاسة، ومرشحان على مقعد النائب، ومرشحان على مقعد أمين الصندوق، وعشر مرشحين فوق السن على خمسة مقاعد، وأربعة «تحت السن» لانتخاب على مقعدين.

وفي سياق آخر، تستعد مديرية وكيل الشباب والرياضة بالبحر الأحمر لعقد انتخابات مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة يوم السبت المقبل، تحت إشراف قضائي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.