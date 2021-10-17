أسعار الدواجن اليوم الأحد 17-10-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من المستهلكين بمتابعة أسعار الدواجن التي شهدت حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعا في بداية الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وفقا لما قاله وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة للوطن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بالمزرعة نحو 31 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك إلى 34 وصولا إلى 35 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي في المزرعة إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة بين 47.5 و48 جنيهًا، ما يجعلها تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما بالنسبة البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، ما بين 11 إلى 13 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البط أيضًا اليوم مذبوحًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكيني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وقال عبدالعزيز سيد، إن سعر السمّان، يختلف بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

تراوح سعر بيع الرومي اليوم الأحد، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 55 جنيهًا.