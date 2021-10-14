«شعبة الدواجن»: انخفاض أسعار البيض نهاية الشهر الجاري

توقع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ينخفض سعر البيض نهاية الشهر الجاري، بعدما تدخلت الحكومة ممثلة في وزارة التموين لضبط منظومة تجارة البيض، من خلال الأجهزة الرقابية، مطالبًا بصدور قرار سيادي بطرح كميات من البيض في المنافذ الحكومية بأسعار تناسب محدود الدخل، وذلك من خلال اتحاد منتجي الدواجن بتخصيص كمية من كل شركة لتلك المنافذ.

خسائر شركات إنتاج البيض

أوضح «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب الاعتراف بما تعرضت له شركات إنتاج البيض من خسائر خلال المرحلة الماضية، وعدم اتخاذ قرارات بفتح الاستيراد للبيض، لأن ذلك لا يصب في مصلحة قطاع تربية الدواجن بشكل عام، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة ضبط منظومة البيض، من قبل القائمين على الصناعة أنفسهم.

انخفاض أسعار البيض

كما توقع أن يصل سعر طبق البيض نهاية الشهر إلى 42 جنيهًا، في ظل تنامي الإنتاج والتحركات الحكومية لضبط الأسواق، موضحًا أن البيض من السلع الاستراتيجية، ولا يجوز أن تخضع للعرض والطلب، ويجب أن تتدخل الجهات المنتجه لضبط المنظومة بشكل دائم.

إجمالي الإنتاج السنوي للبيض

أوضح «السيد» أن مزارع إنتاج بيض المائدة تنتج ما يقرب من 13 مليار بيضة سنويًا، تكفي الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى وجود فائض يجرى تصديره إلى دولة البحرين لصالح إحدى الشركات الخاصة، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات الواعده في مصر، والتي تلقى دعمًا كبيرًا من الدولة، وتنتج البروتين الأرخص من لحوم دواجن، وبيض مائدة.

وشهدت أسعار بيض المائده قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية، وتخطت كرتونة البيض 50 جنيها لأول مرة في تاريخها، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب خاصة بين الأسر المصرية، التي فوجئت بارتفاع الأسعار مع بدء العام الدراسي، والذي يزداد فيه الطلب على البيض باعتباره مكون رئيسي في وجبه الإفطار للطالب.

أسباب الارتفاع

وعن أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة، قال رئيس شعبة الدواجن إن ارتفاع أسعار الأعلاف سبب رئيسي في ارتفاع أسعار البيض، إذ شهدت ارتفاعًا كبيرًا، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء من 3000 جنيه إلى 5500 جنيه، أما سعر فول الصويا ارتفع من 5200 جنيه إلى 9000 جنيه.