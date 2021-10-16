أستاذ علم اجتماع: نقل «سكان الصفيح» لبيوت آمنة سيسجل في تاريخ السيسي

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن أقسام الاجتماع في معظم الجامعات المصرية قدمت دراسات منذ أكثر من 40 عاما عن العشوائيات أو كما تسمى بـ«مدن الصفيح» وسكان المقابر، متابعة: «أتذكر زيارتي منذ 40 عاما مع جامعة القاهرة لمنطقة المقابر المحيطة بالغفير والعباسية، هذه المناطق كان بها أكثر من 3 ملايين يسكنون بها بصورة لا يمكن تصورها ولا حتى بالأفلام، وكنا نعلم أن هذه الظاهرة ناتجة عن الطرد الريفي للبحث عن العمل والجذب الحضري».

رأيت مشاهد في المناطق العشوائيات لم تكتبها الدراما حتى الآن

وأضافت «زكريا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم السبت، «رأيت مُدرِّسة في حوش داخل مقبرة تشرح للفتيات وهي معلقة معطفها على شاهد مقبرة، هناك أشياء رأيتها لم تكتبها الدراما لحد الآن كشفتها دراستنا، وأنا أتذكر أنني عملت فترة مع بعض الهيئات الدولية كمستشارة تنمية وذهبت لعزبة بخيت ومنشأة ناصر، كانت مأوى لتجار المخدرات والإرهابيين وكانوا يمارسون سلطات وعلاقات بشعة داخل هذه المناطق على السكان البسطاء».

انتقال الناس لمكان أفضل بمثابة استرداد لإنسانيتهم

وتابعت: «عندما نقول إن الناس انتقلوا لمكان أفضل استردوا بذلك إنسانيتهم، ويجب أن نقولها صراحة لم يهتم أحد بأن يأخذ الأمر مأخذ الجد إلا الرئيس السيسي، لم يتحرك أحد حركة حقيقية تذكر له في تاريخه إلا الرئيس السيسي».

العشوائيات يسكنها الإرهاب

وواصلت: «الإرهاب يسكن العشوائيات وهذا ما رأيناه في مسلسلي الاختيار 1 و2، ويمثلون ميكروبات وفيروسات التي يمكن تفريغها فكريا وثقافيا، كما يختبئ في هذه المناطق الذين يقفون على المنابر الصغيرة غير المراقبة ليصنعوا بعيدا عن أعين الأزهر الشريف إرهابيين جدد».