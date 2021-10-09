يونس: نقلنا أهالي نزلة السمان لحدائق أكتوبر لتطويرها من العشوائيات

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن منطقة نزلة السمان هي منطقة قريبة جدا من أهم أثر في العالم، وهي منطقة الأهرامات، وهي منطقة عشوائية، وحدث تفاوض مع الأهالي فيها، وتم إنشاء مشروع سكني محترم بمدينة حدائق أكتوبر، «من حسن الطالع إن المشروع ده بيطل على الأهرامات، والمحافظة جهزت عربيتها ونقلنا المواطنين من نزلة السمان لحدائق أكتوبر».

يونس: كل أعمال التطوير الكل بيكون متراضي سواء الساكن والدولة

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه ومع نقل كافة المواطنين إلى مساكنهم الجديدة المجهزة بكل ما يحتاجونه وأثاث وأجهزة كهربائية، ومع الانتهاء من النقل سيتم إزالة المنطقة العشوائية القريبة من الأهرامات، «مش هانسمح تاني إن أهم أثر عندنا يكون جنبه منطقة عشوائية، وكل ما يتم من أعمال تطوير الكل بيكون متراضي بيه سواء الساكن أو الدولة لما تطور منطقة عشوائية».

تطوير منطقة عين الصيرة

وأوضح أنه بالنسبة لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة عين الصيرة، فقد شهد ما تقوم به وزارة الإسكان من تطوير المنطقة بالكامل، وتم البدء بتطوير سور مجري العيون ومنطقة المدابغ، بعدما تم نقل كافة قاطني المنطقة والمدابغ إلى المناطق المخصصه لاستقبالهم، «كل السكان اللي كانوا في المنطقة خدوا ألف وحدة سكنية بجوار منطقة مدينة الجلود في الروبيكي علشان يكونوا قريبين من محال عملهم، وبدأنا في إزالة أكوام المخلفات والعشش المتهالكة».

وأكد أن المنطقة، سيكون بها الكثير من الوحدات السكنية، ومسرح مكشوف، وفندق صغير، ومول تجاري، وأعمال زراعات وتشجير كباري، «وبالنسبة لبحيرة عين الصيرة كانت شبه خرابات، ودلوقتي بنطهر البحيرة من كل ما كان فيها، والبحيرة والمنطقة المحيطة بها بتستعد للافتتاح والتشغيل، وستضاهي أفضل المتنزهات العالمية، وبقي فيها أكثر من بوابات للدخول».