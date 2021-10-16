«السكة الحديد» تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة تواجد مختل عقليا بمحطة مصر

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد أنه سيتم فتح تحقيق عاجل من قِبل هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية حول واقعة تواجد مختل عقليا بمحطة مصر، ورصد أسباب سير شاب يرتدي "شورت" فقط، على قضبان السكك الحديدية من القرب من ورش الصيانة، قائلاً: «لو المختل عقليًا كان متواجدًا داخل المحطة كان سيتم القبض عليه مباشرةً من قِبل الأمن.. ومن الممكن أن يكون تصلق أحد مزلقانات السكة الحديد». مُضيفًا أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس، لم ترصد وجود مختل عقليًا بالمحطة نفسها، وجارٍ التحقق من الواقعة ومعرفة توقيتها.

تحقيق عاجل في واقعة تواجد مختل عقليا على القضبان

وقال المصدر في تصريحات لـ «الوطن» إنه في حال التحقق من واقعة تواجد مختل عقليا على شريط قضبان السكة الحديد ستشدد الإجراءات الأمنية بهذه المنطقة من قِبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، منوهًا إلى أن السكة الحديد مسؤوليتها التشغيل والصيانة وتسيير حركة القطارات، أما أمن شرطة النقل والمواصلات، فهو مسؤول بشكل كامل عن تأمين المحطات، والتصدي لمثل هذه الوقائع، موضحًا أنه لم يتقدم أى عامل بشكوى ضد اعتداء أى مختل عقلي عليه، فيما سيتم التحقيق في الواقعة لمعرفة توقيتها.

إجراءات الهيئة لمواجهة الموجة الرابعة

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تطعيم جميع العاملين بالهيئة بلقاح كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

أبوالمكارم لـ«الوطن»: نراقب عمل "مسير القطارات"

تابع «أبو المكارم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر برمسيس، تتابع كل ما يحدث في جميع المحطات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى متابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل، محذرًا من قيام أى مواطن بالسير على شريط قضبان السكة الحديد بالمخالفة وسيتم توقيع عقوبة مالية تصل إلى 200 جنيه على المخالفين لتعليمات الهيئة، مؤكدًا أن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أى أعطال تؤثر على حركة التشغيل.