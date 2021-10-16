السيسي يهدي تابلت لأبناء سكان منطقة «أهالينا 2» «صور»

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هدايا إلى الأسر التي انتقلت حديثا الى منطقة «أهالينا 2» بالسادس من أكتوبر، وكانت الهدايا عبارة عن «تابلت» حديث.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، مشروع «أهالينا 2»، وهو عبارة عن مشروع سكني بديل انتقل إليه الأهالي من المناطق غير الآمنة.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل اليوم، أهمها ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومجابهة الزيادة السكانية، والاستمرار في إنشاء المشروعات السكنية الكبرى، وقال الرئيس في أحد مداخلاته خلال افتتاح المشروع: «إحنا معانا دعم إلهي.. ربنا بيساعدنا علشان إحنا غلابة»، موجها بإعداد برامج لسكان المناطق غير الآمنة.