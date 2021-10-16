9 تعليمات من «تعليم الإسكندرية» إلى الإدارات بعد أول أسبوع دراسة

اجتمع الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، مع عدد من المسؤولين لمناقشة آليات العمل بالإدارات والمدارس في ضوء ما تم رصده خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

حضر الاجتماع نادية فتحي وكيل المديرية، بجانب مدير عام الشؤون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية ومديري المراحل التعليمية والتخطيط والمشروعات والمتابعة وتقويم الأداء والأمن والاتصال السياسي والتخطيط والمتابعة والتطوير التكنولوجي والتعليم الخاص ومركز المعلومات والتوجيه المالي والإداري ومديري التنسيق للتعليم العام والفني والخدمات.

مدير «تعليم الإسكندرية» يشدد على المتابعة الميدانية

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في تعليماته لمديري الإدارات على مديري الإدارات بـ9 تعليمات جاءت كالتالي:

- المتابعة الميدانية لسير وانتظام العملية التعليمية يوميًّـا.

-التأكيد على الإشراف اليومي.

- تسجيل غياب الطلاب.

- تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

- غلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة حرصًـا على انضباط اليوم الدراسي.

- وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم حفاظًا على الصحة العامة للطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

- تسليم الكتب المدرسية للطلاب بعد سداد المصروفات الدراسية.

- تكثيف عمل غرف العمليات والمتابعات الميدانية بالإدارات التعليمية الثماني.

- سرعة الاستجابة في فحص شكاوى أولياء الأمور .

قوافل المتابعة من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية

فيما أكد أن قوافل المتابعة من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية والمتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات بجولات تفقدية بمدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وتذليل العقبات بالتعاون مع مديري المدارس ومديري عموم الإدارات .