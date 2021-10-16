حظك اليوم برج الميزان الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يحب الحصول على درجات علمية مهما بلغ من العمر، إذ يفيده بذلك حبه لوضع الأمور في أماكنها الصحيحة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس في منزل العلاقات تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وتصبح أكثر ميلا للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.