حظك اليوم السبت 16-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحب الكثير من الناس متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم باستمرار، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك.. كن يقظا لحقوقك واحم نفسك والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الحمل 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب، فقط لا تعلن أخبارك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 16-10-2021 على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم برج الثور 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بمحاولة إعطاء انطباع جيد عن نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة مهنية أو مالية معلقة.

حظك اليوم برج السرطان 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على تنظيم أعمالك ونفقاتك ومراجعة حساباتك بذكاء.. تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مشروع أو أملاك.

حظك اليوم برج الأسد 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وقدرةً على التفتح.. تفكر وتخطط جيدا والأفكار تأتيك بانسيابية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتوتر وعليك أن تنتبه لحقوقك وتنظم أفكارك ليفهم الآخرون رغباتك وإشاراتك.

حظك اليوم برج العذراء 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر.. فانتبه كي لا يصاب الآخر بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم لتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم برج الميزان 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات ممتعة تجمعك بمن تحب ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 16-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم تستعيد هدوءك النفسي وتبدو موفقا في إنجاز أعمالك وتستطيع أن تستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم برج العقرب 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة والصدام مع من حولك خاصة في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم برج القوس 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض.. حاول أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 16-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك توافقا مع الجميع والفلك يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 16-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك أفكارا إيجابية، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 16-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بروح مبادرة، وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم برج الحوت 16-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.