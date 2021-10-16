«الصحة» تستجيب لـ«التنسيقية» بشأن أزمة الإسعاف ببعض قرى حلايب وشلاتين

استجابت وزارة الصحة للشكوى التي تقدمت بها النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، بشأن عدم وجود سيارات إسعاف في قريتي الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين، وعدم وجود أي خدمات طبية بالقريتين، مما يجعل الأهالي يضطرون للتوجه إلى الغردقة ومحافظة أسيوط على نفقتهم الخاصة.

توفير سيارات الإسعاف

وحول هذه الشكوى أصدرت وزارة الصحة اليوم توجيها من الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بتوفير سيارات الإسعاف في قريتي الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين.

ومن جانبهم وجه الأهالي الشكر والتقدير والاحترام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهدها، لخدمة الأهالي في جنوب البحر الأحمر وشلاتين وحلايب.

لقاء مع نقابة المهندسين

وفي سياق آخر واستكمالا للفعاليات على تطبيق «كلوب هاوس» التي تجريها نقابة المهندسين لنماذجها المضيئة، تستضيف لجنة الشباب بنقابة المهندسين العامة، غدا الأحد، الموافق 17 أكتوبر، الساعه 9 مساء، النائب المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب المهندس محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.