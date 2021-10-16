نواب التنسيقية: مشروعات الإسكان تعكس حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمواطنين

أشاد عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مجلس الشيوخ والنواب، بالجهود التي تبذلها الدولة في مشروعات الإسكان، وقال علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان، ليكون بديلًا للمناطق غير الآمنة، يكشف حجم الجهد الكبير المبذول في ملف تطوير العشوائيات.

وأضاف مصطفى، خلال بيان له، أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياه كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

مشروعات تطوير العشوائيات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات، تنفيذًا لرؤيتها الإستراتيجية التي تسعى لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.

ولفت النائب علاء مصطفى إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة أيضًا، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، وتغيير وجه الحياة في مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة.

توفير سكن آمن

فيما أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يهدف إلى توفير سكن آمن للمواطن البسيط، مضيفًا خلال بيان له، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجاز مشهود في توفير مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة، وبتكلفة أقل، ومطابقة لمواصفات ومعايير جودة البناء كافة، مما ساهم في التغلب على قضية المناطق العشوائية.

ما تحقق خلال السنوات الماضية

فيما أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يهدف إلى استعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازًا تاريخيًا فريدًا يدعو للفخر، ويؤكد حرص القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.