فوز نائبة التنسيقية بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فوز رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي.

ووفقا لما ذكرته التنسيقية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإن اليوم شهد إجراء انتخابات هيئة المكتب الجديدة للجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي لمدة عامين قادمين.

فوز نائبة التنسيقية بنسبة 80% من الأصوات

وترشحت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصب نائب الرئيس، وكانت قد ترشحت أمامها نائبة دولة مالى، وحققت أبو شقرة الفوز بنسبة 80% من الأصوات مقابل 20%؜ لنائبة مالي.

بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.