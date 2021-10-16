تعرف على ترتيب الجامعات المصرية عالميا لعام 2021 في تصنيف التايمز

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، عن مؤسسات التعليم العالي، التي حققت مراكزا متقدمة وترتيب الجامعات المصرية عالميا في تصنيف التايمز البريطاني، مؤكدة أن الجامعات المصرية بمختلف إمكانياتها من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودا في العالم، لافتة إلى أنه جرى إدراج 23 مؤسسة تعليم عالي في مصر بتصنيف التايمز لعام 2022، وذلك وفقا للتقربر الصادر من تصنيف التايمز البريطاني لعام 2022 لمؤسسات التعليم العالي (Times Higher Education)، الذي أوضح أن مؤسسات التعليم العالي في مصر تقدمت بمتوسط درجات يعتبر أعلى بنحو 11 نقطة.

ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2021ـ2022

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير الصادر عن تصنيف التايمز بشأن ترتيب الجامعات المصرية عالميا لعام 2021ـ2022، أشار إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف لعام 2022 ليصل عددها إلى 23 جامعة، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى عدد الجامعات العربية المُدرجة بتصنيف التايمز، واحتلت مصر المركز الأول بعدد 23 جامعة.

ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2021: أسوان في المقدمة بالتايمز

وعن ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2021-2022، في تصنيف التايمز، أوضح التقرير الصادر، أنها جاءت كالآتي بالترتيب، وهي جامعة أسوان، جامعة كفر الشيخ، جامعة المنصورة، و جامعة قناة السويس، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة المنوفية، وجنوب الوادي، والزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، والفيوم، والمنيا، وطنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة بورسعيد.

وأكد التقرير الصادر عن التايمز، بشأن ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2021ـ2022، أن التقدم الملحوظ الذي شهدته الجامعات في مصر، يرجع لزيادة درجات تأثير الاستشهادات، وكذلك زيادة الكم العالمي لمرجعية الأبحاث، ومعدل النشر العلمي، بالإضافة إلى زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المُبتكرة لمختلف المجالات، وجودة التعليم وحجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.