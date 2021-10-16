التعليم العالي تكشف حقيقة غلق موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021

أعلن الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن التقديم المباشر مازال مفتوحًا لعدد من الكليات بمختلف الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022/2021، على موقع تنسيق الجامعات الخاصة، على أن يكشف موعد غلق التسجيل للقبول بالجامعات الخاصة وفقاً للحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.

موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 -2022

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المعلومات المتعلقة بالحدود الدنيا والأماكن الشاغرة الكليات، وكذلك الرسوم الدراسية ومواعيد الأقسام لقيمة المصروفات متاحة عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 -2022، منوها أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أثناء تدشين الموقع الإلكتروني أتاحا خدمة تلقي الاستفسارات وأي معلومات عن كيفية الالتحاق بالجامعات الخاصة والقبول وتخصيص فريق عمل كامل للرد عليها مباشرة لحظة بلحظة.

موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 باللغة العربية

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 -2022، يعمل 24 ساعة دون غلق، لافتا إلى أن نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بالجامعات الخاصة تم إعلانها عليه، مؤكداً ان الموقع يستقبل يومياً عددا كبيرا من الاستفسارات من جميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي للثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وشهدت الساعات القليلة الماضية بحث كبير عبر محركات الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» عن موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 -2022، وذلك من أجل معرفة حقيقة استمرار التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة من عدمه، وكذلك معرفة الأماكن المتاحة بالجامعات الخاصة 2021 سواء بالقاهرة الكبرى أو المحافظات.