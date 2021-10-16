«أبوظبي الإسلامي - مصر» يطوِّر ماكينات الصراف الآلى بأحدث تكنولوجيا رقمية متقدمة

نحو مزيد من الخدمات الإلكترونية والتحولات الرقمية؛ بدأ مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB Egypt رائد الحلول المصرفية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، فى تطوير شبكة ماكينات الصراف الآلى (ATMs) واستبدالها بماكينات أخرى جديدة مزودة بأحدث التقنيات فى مصر، حيث تم الانتهاء من تغيير 107 ماكينات على مستوى الفروع المنتشرة فى محافظات الجمهورية، مع التخطيط لنشر 28 ماكينة أخرى خارج الفروع بنهاية العام الجارى، فى المولات التجارية والمستشفيات والأسواق والمؤسسات الكبرى وغيرها، بما يعزز من شبكة ATMs التابعة للمصرف ويتيح تغطية أكبر فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد استحداث ميزة التعامل بـ«البطاقات اللاتلامسية» أبرز ما تشمله عملية تطوير ماكينات الصراف الآلى، التى تتيح للعميل إجراء معاملاته دون إدخال بطاقته إلى ماكينة الصراف الآلى، فعليه فقط تمرير بطاقته بالقرب منها، مما يتيح تسهيل إجراء المعاملات المالية بمرونة وسرعة وأمان. وتعد البطاقات اللاتلامسية «contactless cards» بمثابة جيل جديد من بطاقات الدفع الإلكترونى، تدعم رؤية البنك المركزى فى التحول الرقمى، وقد أصدرتها البنوك المصرية كإحدى وسائل المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية الوقائية، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر أن هذا التطوير يأتى فى إطار التزامه بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كل المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية فى تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، إلى جانب طرح باقة من المنتجات المصرفية المميزة بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزى المصرى نحو تحقيق الشمول المالى.

ويستهدف مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر من عملية التطوير أيضاً إضافة العديد من المزايا الأخرى الجديدة لشبكة ماكينات الصراف الآلى بنهاية العام الجارى، منها تقليل المعاملات المباشرة، ووجود محفظة نقود داخل وخارج الهاتف المحمول، وإجراء تحويلات إلى بطاقات الـ«كاش باك»، وتفعيل خاصية اللاتلامسية بشكل أكبر، وتسهيل إجراء طلب كشف الحساب، إلى جانب توفير حلول تكنولوجية جديدة تخدم فئة ذوى الهمم. وهو ما يُضاف إلى المزايا الحالية المتمثلة فى إمكانية السحب والإيداع، واستصدار كشف حساب مصغر والاستعلام عن الرصيد وتحويل المبالغ بين حسابات العملاء وخدمات «فورى» لدفع الفواتير.