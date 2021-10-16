فحص 1006 مواطنين وتحويل 14 للمستشفيات في قافلة طبية بدمياط

نفذت مديرية الشئون الصحية بدمياط، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية «الغنيمية»، التابعة لمركز فارسكور، وذلك خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملاً وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الكشف على 1006 مواطنين وتحويل 14 حالة للمستشفيات

وأوضح مدير المديرية أنه قد تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1006 مواطنين، وتحويل 14 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات أخرى، كما تم إجراء أشعه لعدد 29 حالة، وسونار لعدد 13 حالة، وتحاليل معملية لعدد 446 حالة، مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا.

تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة

وتم تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة، لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفه المثقفين وفني الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها، ولتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعه للوحدات والمراكز، وتستمر سلسلة القوافل الطبية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

يأتي هذا استكمالاً لسلسلة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.