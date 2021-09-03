خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية ضمن «حياة كريمة» في 7 محافظات

يواصل قطاع الصحة إيفاد القوافل الطبية المجانية إلى القرى والمناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح اليسيسي، وذلك على مدار اليوم وغدا، 3 و4 سبتمبر، للكشف والعلاج مجانًا في 12 تخصصًا طبيًا، منها نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال والباطنة، الأنف والأذن.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، وأماكن وجودها، والمحافظات التي تنطلق بها، والتخصصات المتاحة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ـ نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- أطفال.

ـ باطنة.

- أنف وأذن.

ـ عظام.

- جراحة.

- رمد.

ـ أسنان.

- قلب.

- جلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ محافظة الشرقية.

ـ محافظة جنوب سيناء.

ـ محافظة الغربية.

ـ محافظة الجيزة.

ـ محافظة البحر الأحمر.

ـ محافظة الوادي الجديد.

ـ محافظة دمياط.

أماكن انتشار القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات

ـ سمعان، أول مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

ـ وادي مدخل جعدة، وادي الحمة، مركز رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

ـ ميت هاشم، مركز سمنود، بمحافظة الغربية.

ـ كفر حكيم، مركز كرداسة، بمحافظة الجيزة.

ـ حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

ـ الجديدة، مركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد.

ـ أولاد خلف، مركز فارسكور، بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان الهادفة للوصول إلى المواطنين الموجودين في الأماكن والقرى البعيدة، فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأشد فقرا والأكثر احتياجًا، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.