  6500 قرار للعلاج على نفقة الدولة في دمياط خلال شهر

أعلنت إدارة العلاج على نفقة الدولة في محافظة دمياط عن إصدار6500 قرار خلال شهر سبتمبر الماضي، بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وبعض المستشفيات الخاصة والقوافل الطبية، تنوعت ما بين قرارات علاج دوائي وعمليات جراحية وجلسات غسيل كلوي.

صرف 1600 تذكرة علاج على نفقة الدولة يوميا

كما تتم عملية صرف الأدوية بصيدليات العلاج على نفقة الدولة بصورة يومية بمعدل 1600 تذكرة يوميا، وتم إجراء 580 عملية على قوائم الانتظار بقرارات علاج على نفقة الدولة، ما بين جراحة عيون وجراحة عظام وجراحة مخ وأعصاب وقسطرة قلبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية.

إصدار القرارات وتجديدها من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة

وأكدت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة في دمياط، أن إصدار القرارات وتجديدها يتم من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، لافتة إلى تفعيل خاصية إرسال الرسائل القصيرة sms على أرقام هواتف المرضى لتبليغهم بصدور القرار، وذلك لسرعة وصول العلاج لمستحقيه، كما يتم أيضا التواصل من جانب الإدارة لحل أي مشكلة تواجه المواطنين المنتفعين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وذلك حرصا على صحة المواطنين .

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لرفع الأعباء عن المواطن المصري، وتوفير العلاج اللازم كأحد حقوق المواطن الدستورية الأصيلة، والتي تكفل الحق للفئات غير القادرة في تحمل الدولة تكاليف العلاج عنها، ليحيا حياة كريمة.