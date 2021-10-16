مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي بحوش عيسى في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس تحت عجلات سيارة ملاكي، أعلى كوبري «العبد»، بدائرة مركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم بسيارة ملاكي بكوبري «العبد»، التابع لذات المركز، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية الطفل

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «منصور مهنا فتح الله»، 3 سنوات، وتم نقل جثته إلى مستشفى حوش عيسى، حيث جرى التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات.

إصابة 13 شخصاً في تصادم ميكروباص ونقل على طريق العلمين

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق، إصابة 13 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق العلمين، بدائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث طريق العلمين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «أشرف عبد المنعم عبد الونيس»، 27 سنة، و«عمرو ناصف عبد الونيس»، 24 سنة، و«أحمد بدر الشرنوبي»، 43 سنه، و«إيهاب علي الشرنوبي»، 32 سنة، و«أحمد علي نور»، 26 سنة، و«مختار ممدوح ممدوح»، 40 سنة، و«محمود أحمد مصطفى»، 27 سنة، و«محمود أحمد ربيع»، 26 سنة، و«محمد عوض خميس»، 19 سنة، و«أحمد ماهر عبد الرازق»، 27 سنة، و«عبد المنعم سليمان»، 26 سنة، و«أشرف مهنا سعد الله»، 26 سنة، و«نادي محمد عبد العظيم»، 33 سنة.