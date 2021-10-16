معهد القطن: نعد الفلاح بزيادة الإنتاجية لـ 12 قنطارًا للفدان 

استعرض الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث الزراعية خلال جولته بمحطة بحوث سخا والحقول الإرشادية لمحصول القطن والأرز، وموقع إعداد تقاوي الذرة الشامية بالمحطة، الأصناف الجديدة من الذرة الشامية والأرز والقطن، وخاصةً الهجن من الأرز والتي تتحمل التغيرات البيئية، والملوحة وقلة المياه وتتميز بأنها عالية الإنتاجية، إضافة للأصناف الجديدة لمحصول القطن، إضافة للقطن الملون والذي تتم زراعته لأول مرة في مصر على مساحة 100 فدان.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الجهود المبذولة بمركز البحوث الزراعية من استنباط أصناف جديدة تتلائم مع التغيرات البيئية والملوحة وقلة المياه، إضافة إلى أنها عالية الإنتاج، سواء في محصول الأرز والقطن وغيرهما من المحاصيل الزراعية الهامة التي تعتبر ثروة قومية.

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المحطات البحثية صمام أمان للأمن الغذائي المصري، وهي تعمل حاليًا على تطوير أساليبها في استنباط الأصناف الجديدة المقاومة للآفات المختلفة علاوة على تحملها ندرة المياه وبالتالي تأمين الغذاء للشعب المصري، وأن علماء مركز البحوث يتحملون مسؤولية إنتاج أصناف المحاصيل المختلفة وتوفيرها للمزارعين بجودة عالية للحصول على أعلى إنتاجية علاوة على مواجهة المشاكل التي قد تنتج عن الآفات المختلفة في ظل محدودية الماء.

موسى: سمعة القطن المصري من أفضل أنواع الأقطان

قال الدكتور حاتم الحمدي موسى، رئيس قسم بحوث الذرة الشامية، إن القطن المصري عاد لسابق عهده مؤكدًا على أن سمعة القطن المصري، كانت وستظل أفضل أنواع الأقطان على مستوى العالم، مؤكدًا أنه عرض الهجن التجارية للذرة الشامية بأنواعها سواء كانت الفردية أو الثلاثية صفراء أو بيضاء اللون، بموقع إعداد التقاوي الأساس المعتمدة من الذرة الشامية، وتم عرض نماذج من تقاوي الأساس والتي تستخدم في إنتاج الهجن والتي تعتمد عليها الشركات الوطنية في إنتاج التقاوي المعتمدة للمزارعين، لكونها سلة استراتيجية يتوقف عليها الإنتاج القومي من الذرة.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، لأول مرة يتم عرض منتج نهائي من القطن الملون «نسيج» باللون الأخضر بدرجاته والبني بدرجاته، وذلك ضمن فعاليات يوم الحقل الذي عقده معهد بحوث القطن لعرض أحدث الأصناف والسلالات الموجودة ببرنامج تربية القطن، واستعرض الأصناف الجديدة المتوقع إنتاجها في السنوات المقبلة، وعرض مواصفاتها الإنتاجية والتي تخطت 13 قنطارًا بما يعادل 15 قنطارًا شعر.

الأصناف المبكرة في النضج تتحمل الجفاف

أضاف مدير معهد القطن أنه عرض عدد من الأصناف المبكرة في النضج، والتي تتحمل الجفاف كما استعرض عدد من السلالات التي تلائم الجني الآلي، وتم عرض الخطة البحثية المستقبلية الخاصة بإنتاج الأصناف الجديدة، وأهمها جيزة 97 كصنف جديد تمت زراعته وتجربته بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة المنوفية، ويتميز بأنه عالي الإنتاجية، إذ أن مدة زراعته تتراوح من 160 لـ 170 يوم، كما أن انتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارًا للواحد، ويتميز بزيادة عدد اللوز على النباتات يصل من 40 لـ 50 لوزة متوسط وزن اللوزة من 3 ل 3.5 جرام، موضحًا، أنه سيتم التوسع في زراعته خلال الموسم المقبل عام 2022 ليغطي محافظتي المنوفية والغربية، بالإضافة للأصناف الجديدة المتوقع إنتاجها جيزة 99 وجيزة 100.

كما استعرض خطة انتاج التقاوي الخاصة بالحفاظ على النقاوة الوراثية، وفي ظل ارتفاع الأسعار الحالية والتي وصلت لأكثر من 5 آلاف جنيه للقنطار، ومن المتوقع أن تزيد مساحة القطن المنزرعة العام المقبل، إذ تستعد وزارة الزراعة لتجميع كميات من التقاوي، تكفي لأي مساحة يمكن زراعتها، من ناحية أخرى، استعرض منظومة التسويق الجديدة، والتي يتم تعميمها على مستوى الجمهورية بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، والتي تعتمد على نظام المزايدة في البيع، حيث أثبتت المنظومة نجاحها الكبير للحفاظ على حقوق المزارع والتجار، وحماية الأقطان من الخلط، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمحصول القطن، والتي تُبنى على محاورها الثلاثة «الزراعة والتجارة والصناعة»، وتستهدف الدولة زيادة المساحة لمنزرعة تدريجيًا لتصل إلى 500 ألف فدان في موسم 2025.

محصول القطن من المحاصيل الاقتصادية

يعتبر محصول القطن من المحاصيل الاقتصادية، لأنه محصول متعدد الأغراض، ينتج عنه الشعر الذي يدخل في صناعة المنسوجات بأنواعها واستخراج الزيوت، ويعتبر زيت بذرة القطن من أجود الزيوت، إضافة لمخلفات البذرة التي تستخدم كعلف حيواني «الكُسب».

وقال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تفقد المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، وتابع المبتكرات والهجن النوعية من الأرز السوبر والأرز الهجين، وسلالاتها الأبوية بواسطة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور حمدي فتوح الموافي، وفريقه العلمي الدكتور عمرو محمد رضا، والدكتور السيد فاروق عرفات، والدكتور رزق محمد عبدالله، والدكتور وحيد عبد الهادي والدكتورة داليا الشرنوبي، كما تابع المبتكرات والهجن النوعية الجديدة والتي تغير الخريطة الصنفية للأرز في مصر وحقق طموحات زيادة الإنتاج والإنتاجية، والإسهام المباشر في زيادة الدخل القومي المصري.

وتناول الدكتور حمدي الموافي الباحث الرئيسي للمشروع القومي للأرز الهجين، أهمية الأرز الهجين وإنتاجيته العالية مما يساعد على زيادة دخل الفلاح، وأن الوفد اطلع على الأصناف سخا سوبر300، وجيزة بسماتي 201، والسلالات الجديدة التي تحت التسجيل سخا سوبر 301 و302 و303، وتابع الوفد البرنامج البحثي الخاص بالأرز الهجين التابع لقسم بحوث الأرز، كما تابع كيفية إنتاج الهجن داخل القطع المنعزلة، ومسافات العزل المتبعة والسلالات الجديدة التي يتم العمل عليها لإنتاج هجن جديدة للدفع بها للتسجيل بعد إجراء الاختبارات وتقييم المحصول بها.