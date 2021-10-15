محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان «عطية».. نموذج مشرف لذوي الهمم 

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، عطية محمد رمضان، من ذوي الهمم كنموذج مشرف من النماذج الشبابية الطموحة ليس على الجانب العلمي والتعليمي ولكن على الجانب الإنساني والمهني، فضلا عن تعدد الأنشطة التي يقوم بها، خاصة في مجال العمل العام.

المحافظ يثني على الشاب: نموذج للقوة والعزيمة

وأثنى محافظ كفر الشيخ ونائبه على عطية محمد رمضان، لقوة عزيمته وإرادته في التعبير عن نفسه من خلال المشاركات المتعددة والأنشطة المتنوعة التي تميز بها متمنيا له التوفيق في حياته، وتحقيق مزيداً من الآمال والطموحات، كشاب مصري عربي متميز.

يذكر أن عطية محمد رمضان حاصل على ليسانس الحقوق وليسانس الآداب، شارك في كافة المنتديات الشبابية بمصر وبجامعة الدول العربية وسبق تكريمه كشاب عربي متميز، كما شارك في المؤتمرات الشبابية المتعددة وكرمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم العربي في مجال العمل الوطني، وتم منحه جائزة المركز الأول لذوي الهمم كشاب عربي متميز.

وفي وقت سابق، كرم المحافظ ونائبه، «فايزة حالوسة»، سائقة سيارة «نصف نقل»، كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لجهودها، وهي من قرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل بعد تحملها المسئولية منذ سنوات وحينما كان سنها 11 عاما، ومن وقتها باتت المسئولة الأولى عن أسرتها الصغيرة.